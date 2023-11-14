Звезда «Друзей» Мэтт Леблан эмоционально попрощался с покойным Мэттью Перри

Спустя две недели после трагичной кончины звезды «Друзей» Мэттью Перри один из его главных коллег по сериалу Мэтт Леблан опубликовал большое обращение к своему покойному другу. В своих соцсетях актёр выпустил небольшой и очень эмоциональный текст, в котором попрощался с Мэттью Перри и пошутил на тему одолженных 20 долларов.

Мэттью. С тяжелым сердцем я прощаюсь с тобой. Дни, которые мы провели вместе, — одни из лучших в моей жизни. Было честью сниматься с тобой и называть тебя своим другом. Я всегда буду с улыбкой думать о тебе и никогда тебя не забуду. Никогда. Расправь свои крылья и лети, брат, ты наконец свободен. Люблю тебя. Видимо, те 20 долларов, что ты занял у меня, теперь точно останутся у тебя.

Мэттью Перри было 54 года.