Ванесса Кирби прокомментировала своё участие в фильме «Фантастическая четвёрка»

В недавнем интервью актриса Ванесса Кирби прокомментировала слухи о своём участии в фильме «Фантастическая четвёрка». Согласно поступающей информации, Кирби сыграет в ленте Сьюзан Шторм или Женщину-неведимку.

По словам Ванессы, она «ничего не знает об этом». Актриса подчеркнула, что для неё будет честью сыграть такого персонажа в фильме Marvel Studios.

Я не знаю, вам придется у них спросить. Для меня будет большой честью присоединиться к ним.

«Фантастическая четвёрка» — один из самых ожидаемых фильмов Marvel Studios. Он расскажет о команде супергероев, которые получили свои силы благодаря космическому облучению. В состав входят: Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка.

Пока что Marvel Studios тщательно скрывает каст, но ожидается, что его объявят до конца этого года. Режиссёром ленты выступит Мэтт Шекман.

Премьера назначена на 2 мая 2025 года.