Авторы Baldur's Gate 3 обещают, что их новая игра «раздвинет установленные границы»

Глава Larian Studios Свен Винке в социальных сетях поблагодарил всех за бешеную поддержку Baldur's Gate 3 на церемонии Golden Joystick Awards, на которой игра забрала аж семь наград.

Винке подчеркнул, что для него честь видеть, как в год, в который вышли действительно громкие игры, он смог найти в себе место для Baldur's Gate 3.

Это настоящая честь, особенно в год такого большого количества релизов. Видеть, как наша нишевая RPG вызывает такой восторг, очень мотивирует. Я хотел бы рассказать вам о нашей следующей большой игре. Нас очень вдохновляет возможность раздвинуть установленные границы. Я очень взволнован.

Какой будет следующая игра Larian Studios, неизвестно. Вероятно, первые детали о ней мы узнаем совсем не скоро.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5. До конца ноября игра должна выйти на Xbox Series.