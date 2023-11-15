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Эксперт объяснил, зачем нужно выключать смартфон хотя бы раз в неделю

Эксперт объяснил, зачем нужно выключать смартфон хотя бы раз в неделю
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Эксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой рассказал россиянам о том, почему важно выключать свой смартфон раз в неделю на определённое время. Можно на несколько минут или даже часов.

Биржевой объяснил это сравнением с ПК. Он объяснил, что отключение устройства на некоторое время позволяет освободить системные ресурсы, занятые различными приложениями и процессами. Ещё Биржевой посоветовал заряжать смартфон, когда его аккумулятор разряжается до 75%. Чтобы батарея работала в полном объёме, рекомендуется заряжать её при более высоком уровне разряда, а не доводить до полной разрядки.

Ещё эксперт порекомендовал как можно чаще проверять свой гаджет на наличие обновлений и периодически очищать систему от ненужных файлов.

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