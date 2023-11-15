Боевик The Fall Guy с Райаном Гослингом и Эмили Блант отложили на май

Издание Variety сообщило, что боевик The Fall Guy с Райаном Гослингом и Эмили Блант в главных ролях немного отложили. Фильм ожидался 1 марта 2024 года, а теперь он выйдет 3 мая — на прежнюю дату «Дэдпула 3».

Сюжет ленты расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. Его сыграл Гослинг. The Fall Guy выступит ремейком сериала «Каскадёры» 1980 года.

Кресло сценариста досталось Дру Пирсу, а производством занимались кинокомпании Universal Pictures, 87North Productions и Entertainment 360. Съёмки картины завершились 3 марта 2023 года.

Вместе с Гослингом и Блант в ленте сыграл Аарон Тейлор-Джонсон. Режиссёром фильма выступил Дэвид Литч, помогавший снимать первого «Джона Уика», «Дэдпула 2» и другие ленты.