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Сериал «Детство Шелдона» завершится 16 мая 2024 года

Сериал «Детство Шелдона» завершится 16 мая 2024 года
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По информации издания Deadline, сериал «Детство Шелдона», посвящённый юному Шелдону Куперу из культового шоу «Теория большого взрыва», завершится на седьмом сезоне.

Всего в новом сезоне будет 14 серий. Финальный и 14-й эпизод выйдет 16 мая — в этот день проект закончится. По словам президента CBS Entertainment Эми Райзенбах, сериал доказал, что молния «может ударить дважды».

Как приквел к одной из величайших комедий «Молодой Шелдон» доказал, что молния может ударить дважды. Он выделялся замечательным актёрским составом, который с самого начала казался нам семьёй и оживлял персонажей уникальными проникновенными историями.

Сериал «Детство Шелдона» стартовал в 2021 году и получил преимущественно положительные отзывы. «Теория большого взрыва» завершилась в 2019-м.

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