«Я скучаю каждый день»: звезда «Друзей» Кортни Кокс высказалась о смерти Мэттью Перри

В конце октября весь мир потрясла новость о смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. На его смерть уже отреагировало множество людей, в том числе актёр Мэтт Леблан, коллега Перри по проекту.

Также о кончине Мэттью в своих соцсетях высказалась и актриса Кортни Кокс, которая тоже играла в «Друзьях». По её словам, она очень скучает по своему хорошему другу, с которым у неё связано много тёплых воспоминаний.

Я так благодарна за каждый момент, который я провела с тобой, Мэтти, и я скучаю по тебе каждый день. Когда ты работаешь с кем-то так тесно, как я работала с Мэттью, есть тысячи моментов, которыми я хотела бы поделиться. Вот один из моих любимых. На самом деле Чендлер и Моника должны были провести одну ночь в Лондоне. Но из-за реакции зрителей это стало началом их истории любви.

Также Кокс заявила, что как человек Перри был очень забавным и добрым. У него было большое сердце.