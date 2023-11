Эбби во втором сезоне сериала The Last of Us сыграет Кейтлин Дивер — инсайдер

Инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что роль Эбби во втором сезоне сериала The Last of Us может исполнить актриса Кейтлин Дивер. Она известна по ролям в сериалах «Ломка» и «Невозможно поверить».

Интересно, что именно Дивер HBO рассматривала как потенциальную кандидатку на роль Элли ещё до того, как HBO раскрыла, что героиню сыграет Белла Рамзи. Но из-за возраста актрисы компания решила не одобрять её кандидатуру. В HBO считали, что она не подходила на роль 14-летней девочки.

Второй сезон The Last of Us начнут снимать 7 января 2024 года. Он должен адаптировать события второй игровой части. Ранее шоураннер Крейг Мейзин не исключал, что для адаптации всей игры одного сезона не хватит. Его придётся поделить на две части.