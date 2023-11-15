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Из сериала «Вампиры средней полосы» вырезали фрагмент с фразой «Прости нас, Юра!»

Из сериала «Вампиры средней полосы» вырезали фрагмент с фразой «Прости нас, Юра!»
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Известный российский кинокритик и блогер Евгений BadComedian Баженов обратил внимание, что из сериала «Вампиры средней полосы» убрали знаменитую шуточную фразу про Юрия Гагарина и потерянный потенциал, но только в форме нецензурной лексики.

По словам Баженова, он искал материал для обзора «Вызова» и хотел вставить в него фрагмент из «Вампиров средней полосы», но не нашёл его ни в первом, ни во втором сезоне. После опроса знакомых блогер выяснил, что момент с фразой точно был.

В итоге BadComedian нашёл фрагмент, но только не в официальных ресурсах, на которых доступен сериал. Судя по всему, момент с популярным мемом удалили из проекта по требованию Роскомнадзора.

Вот тот самый удалённый фрагмент с шуточной фразой:

Видео доступно на YouTube-канале «Это несерьёзно!» Права на видео принадлежат START.

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