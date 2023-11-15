Серверы FIFA 22, FIFA 23 и EA Sports FC 24 внезапно ушли на профилактику

Electronic Arts начала внеплановую профилактику своих серверов в FIFA 22, FIFA 23 и EA Sports FC 24. На протяжении семи часов — с 10:00 по 17:00 мск — в вышеуказанных играх не будут работать сетевые режимы, включая Ultimate Team, «Сезоны» и другие онлайн-составляющие футбольных симуляторов на всех платформах.

15 ноября с 10:00 по 17:00 мск в наших играх пройдут технические работы. В течение этого времени вы не сможете получить доступ к онлайн-сервисам. Затронутые игры: FIFA 22, FIFA 23 и EA SPORTS FC 24 на всех платформах.

Соответствующее сообщение также появилось при запуске одного из последних футсимов от EA. При этом в сообщении почему-то указана не та дата, однако время всё же совпадает.

Фото: Electronic Arts

Таким образом, профилактика в FIFA 22, FIFA 23 и EA Sports FC 24 завершится в 17:00 мск. После этого серверы и онлайн-режимы заработают в штатном режиме.