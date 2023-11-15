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Продажи мемной игры «Русы против ящеров» превысили 100 тыс. копий

Продажи мемной игры «Русы против ящеров» превысили 100 тыс. копий
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Геймдизайнер «Русов против ящеров» Даниил Косачев рассказал изданию «Газета.Ru», что тираж тайтла превысил 100 тыс. копий. Более точных данных разработчик привести не может.

Несмотря на впечатляющие продажи, игра не принесла авторам огромных денег, поскольку 50% заработанных средств ушло на оплату комиссии цифровым магазинам и налоги.

Полностью продажи озвучить не могу, но это больше 100 тыс. копий. Мы не ожидали, что у нас получится, и до сих пор в шоке, нам очень приятны ваши внимание и поддержка, дорогие русичи.

«Русы против ящеров» — пародийная игра, рассказывающая о борьбе древних русов против мистических ящеров в сеттинге Древней Руси. Основа проекта лежит в меме, появившемся в 2023 году. А российские разработчики быстро превратили его в видеоигру.

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