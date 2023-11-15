Британец заказал iPhone 15 Pro Max на сайте Apple и получил дешёвую подделку на Android

Пользователь Reddit под ником theEdmard поделился неприятной историей, произошедшей с ним на прошлой неделе. Он заказал себе iPhone 15 Pro Max на официальном сайте Apple и получил устройство прямиком от курьерской службы, но сразу же обнаружил неладное.

Дело в том, что на гаджете почему-то была наклеена плёнка как минимум от iPhone 13 — без уже привычного динамического острова. Кроме того, при включении гаджета theEdmard обнаружил, что у его «Айфона» толстая рамка и блеклый экран, совсем не похожий на качественный OLED-дисплей.

Чуть позже выяснилось, что полученное устройство вовсе не iPhone 15 Pro Max, а смартфон на ОС Android, который был старательно подделан под гаджет Apple. На это указывали в том числе предустановленные приложения вроде TikTok, YouTube, а также множество ошибок при открытии различных программ.

Как выглядит подделка iPhone 15 Pro Max Фото: Reddit/theEdmard

theEdmard уже обратился в службу поддержки Apple и готовится вернуть гаджет обратно. В комментариях на Reddit пользователи предположили, что всему виной служба курьерской доставки, которая и подменила настоящий iPhone 15 Pro Max на нечто другое.