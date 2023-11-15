«Очень развлекательный и смешной»: вышли обзоры фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом

15 ноября в Париже состоялась мировая премьера фильма «Наполеон». Картину представили лично исполнители главных ролей Хоакин Феникс («Джокер») и Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), а также режиссёр Ридли Скотт («Гладиатор»). Картина расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца.

Сразу после первых показов критики выпустили первые обзоры исторической ленты. Так, на агрегаторе Metacritic средний рейтинг фильма составил 70 баллов из 100, а на Rotten Tomatoes 79% критиков рекомендуют ленту к просмотру. Журналисты в целом похвалили масштабные бои, актёрскую игру Феникса и Кирби, а также тщательно воссозданные декорации. Однако некоторым не понравились слишком быстрый темп картины, историческая недостоверность и недостаточное раскрытие главных героев.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отрывки из рецензий критиков

Феникс — ключ к успеху «Наполеона». Его выступление столь же мощное, как бокал вина, который он опрокидывает: прихорашивающийся, задумчивый, кипящий и торжествующий.

Если вы захотите придраться к исторической достоверности, то «Наполеон» сведёт вас с ума. Но, чёрт возьми, фильм получился очень развлекательный. И смешной.

«Наполеон» похож на дразнящий трейлер к более длинному и, возможно, более богатому и глубокому фильму, который нас ещё ждёт впереди.

Что бы вы ни говорили о самых вызывающих разногласия фильмах Скотта — обычно это большие картины с большими идеями. Что так разочаровывает в «Наполеоне», так это то, насколько маленьким по задумке он в конечном итоге кажется.

Несмотря на всю свою мощь, атмосферу и тщательно поставленные бои, это раздутое историческое полотно, слишком разросшееся, чтобы оставаться убедительным, особенно когда его фокус отклоняется от центральной пары главных героев.

Премьера картины состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+.