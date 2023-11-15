Авторы «Вампиров средней полосы» объяснили, с чем связана пропажа сцены «Прости нас, Юра!»

Недавно российский блогер Евгений BadComedian Баженов обратил внимание, что из сериала «Вампиры средней полосы» убрали знаменитую шуточную фразу про Юрия Гагарина и потерянный потенциал, но только в форме нецензурной лексики. Сцена в сериале происходит на улице, где надпись и фотография космонавта были выполнены в виде настенного рисунка.

Онлайн-кинотеатр Start объяснил, с чем связана пропажа небольшого эпизода. Как пояснили представители кинотеатра в комментарии РБК, авторам пришлось убрать сцену из-за отсутствия авторских прав на использование изображения Юрия Гагарина.

Шестая серия второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» действительно вышла с изображением Юрия Гагарина. Но буквально через пару дней, в январе 2023-го, мы перезалили эпизод, в этой версии граффити на стене не было. Это произошло потому, что мы не успели приобрести авторские права на использование изображения космонавта. Контент появляется на платформе буквально с колёс, произошла накладка.

Судя по всему, эпизод с потерянным потенциалом больше не вернётся в сериал «Вампиры средней полосы».