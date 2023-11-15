Xiaomi раскрыла дизайн своего электромобиля SU7

15 ноября на сайте профильного китайского ведомства появились первые подробности об электромобиле Xiaomi SU7, в том числе его дизайн. Производственным партнёром компании стал автомобильный концерн BAIC.

Фото: Xiaomi

Появление Xiaomi SU7 в каталоге на сайте китайского министерства означает, что машина уже готова не только к серийному производству, но и к предстоящим в ближайшее время продажам. Сообщается, что автомобиль станет доступен для покупки в Китае с февраля 2024 года по цене в $ 41 тыс. (~ 3,7 млн рублей).

Фото: Xiaomi

Базовая версия Xiaomi SU7 будет обладать предельной скоростью 210 км/ч. Габариты автомобиля составили 4997×1963×1455 мм — он больше, чем Tesla Model 3 или NIO ET5. Длина колёсной базы достигает 3000 мм.

Полноприводные модификации автомобиля с двумя электродвигателями будут именоваться SU7 Pro и SU7 Max. Их масса достигнет 2205 кг, а максимальная скорость — 265 км/ч. Вероятно, сама Xiaomi официально раскроет все подробности ближе к старту продаж.