Вышел трейлер «Стальной схватки» — фильм про рестлеров покажут и в России

На YouTube-канале «Атмосфера Кино» вышел дублированный трейлер фильма «Стальная схватка» про рестлерскую династию фон Эрихов. Премьера картины в российском прокате состоится 4 января 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат A24.

Действия «Стальной схватки» развернутся в 1960-х годах и расскажут о семье фон Эрихов, которая добилась большого успеха в профессиональном реслинге. Правда, членам семейства пришлось сражаться не только на ринге, но и бороться с «проклятием фон Эрихов» за его пределами.

Главные роли в ленте исполнили Зак Эфрон («Красивый, плохой, злой»), Джереми Аллен Уайт (лауреат «Золотого глобуса», сериал «Бесстыжие»), Холт МакКэллани («Охотник за разумом») и Лили Джеймс («Малыш на драйве»). Режиссёром и сценаристом фильма выступил Шон Дуркин («Гнездо»).