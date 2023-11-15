Инсайдер показал дизайн нового iPhone SE с Face ID

Инсайдер и автор YouTube-канала AppleTrack показал дизайн нового iPhone SE 4. Рендеры устройства были сделаны на основе последних утечек. Будущий гаджет предложит безрамочный экран, сканер лица Face ID, прямоугольный вырез на дисплее вместо Dynamic Island и порт USB-С.

Фото: AppleTrack

К сожалению, новинка не получит сканер отпечатков пальцев Touch ID. Визуально смартфон напоминает стандартный iPhone 14 с рядом незначительных отличий. Сообщается, что гаджет будет работать на процессоре Apple A16.

Фото: AppleTrack

Также iPhone SE 4 получит кнопку действия, которая присутствует только в моделях iPhone 15 Pro и Pro Max. На задней стороне смартфона будет расположена одна камера с разрешением 48 Мп.

Официальная презентация iPhone SE 4 должна состояться весной 2024 года. После мероприятия Apple запустит устройство в продажу. Отмечается, что смартфон станет дороже своего предшественника.