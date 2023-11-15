Дэвид Харбор из сериала «Очень странные дела» влюбился в Starfield

Недавно журналисты издания IGN взяли интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Дэвида Харбора. В ходе разговора актёр признался, что влюбился в Starfield от Bethesda.

Артист в курсе о многочисленных спорах вокруг нового тайтла студии. Однако он всё равно находится под большим впечатлением от богатых на разные вещи миров в играх Bethesda. Также Харбор поделился, что при прокачке своего персонажа прибегал к использованию бага на бесконечные деньги.

На прошлой неделе Дэвид Харбор заявил, что уже в ближайшее время отправится на съёмочную площадку пятого сезона «Очень странных дел». При этом точную дату возобновления съёмок он не назвал.

Напомним, релиз Starfield состоялся 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.