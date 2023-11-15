Вышел первый трейлер фильма «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон

15 ноября Sony Pictures представила дебютный трейлер фильма «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон в главной роли. В видео показали основных героев ленты и Иезекиля Симса, который их преследует.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Releasing Australia. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Картина расскажет историю происхождения одной из самых загадочных героинь Marvel. Кассандра Вебб работает фельдшером на Манхэттене и, возможно, обладает способностями ясновидящей. Кассандра узнаёт правду о своём прошлом, а также знакомится с тремя молодыми девушками, которым уготовано могущественное будущее, однако в настоящем им угрожает смертельная опасность.

Ещё в актёрский состав вошли Сидни Суини, Селеста О'Коннор, Изабела Мерсед, Тахар Рахим, Майк Эппс, Эмма Робертс, Адам Скотт и другие. Режиссёром картины выступил С. Дж. Кларксон («Тост», «Любовницы»), а сценарий написали Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс.

Мировая премьера «Мадам Паутины» состоится 14 февраля 2024 года.