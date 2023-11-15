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Вышел первый трейлер мультфильма «Побег из курятника 2»

Вышел первый трейлер мультфильма «Побег из курятника 2»
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Netflix представил полноценный трейлер «Побега из курятника 2» — продолжения знаменитого мультфильма 2000 года. Премьера анимационного проекта состоится уже 15 декабря только в цифровом формате.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сиквел «Побега из курятника» расскажет историю курицы Джинджер и петуха Рокки, которые сталкиваются с новой угрозой и вынуждены отстаивать свою свободу на новом месте. Продолжение сохранит уникальный визуальный ряд оригинального произведения и некоторых актёров, включая Линн Фергюсон, Закари Ливая, Тэндиве Ньютон, Беллу Рамзи и Дэвида Брэдли.

Тем временем журналисты уже посмотрели мультфильм и по большей части хвалят его за юмор, стильную анимацию и развитие знакомых героев.

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