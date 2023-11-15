Раскрыты характеристики ноутбуков из линейки Samsung Galaxy Book 4

Издание Windows Report раскрыло характеристики ноутбуков из линейки Samsung Galaxy Book 4. В неё войдёт пять различных моделей: Galaxy Book 4, Galaxy Book 4 360, Galaxy Book 4 Pro 360, Galaxy Book 4 Pro и Galaxy Book 4 Ultra.

Отмечается, что все они будут работать на Intel Core 100, причём только три из них станут использовать Ultra SKU на базе процессора Meteor Lake. Самую дорогую модель оснастят мощной дискретной видеокартой RTX 4070 Laptop.

Фото: Videocardz

Все ноутбуки получились достаточно лёгкими — от 1,26 до 1,86 кг. Стандартные модели предложат только всего 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что Samsung официально анонсирует линейку после выхода процессоров Meteor Lake — это произойдёт 14 декабря.

Стоимость базового Galaxy Book 4 составит около $ 1000 (~ 90 тыс. рублей), а если говорить о моделях с Meteor Lake, то их цена будет начинаться от $ 1450 (~ 130 тыс. рублей).