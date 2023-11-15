Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон почтила память покойного Мэттью Перри

В конце октября этого года весь мир потрясла новость о кончине звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. На смерть актёра уже отреагировало множество людей, включая бывших коллег Перри по съёмочной площадке.

Теперь о покойном артисте высказалась и Дженнифер Энистон — в ситкоме «Друзья» она исполнила роль героини Рэйчел Грин.

Он был частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была избранная семья, которая навсегда изменила нас и наш путь. Мэтти всегда нравилось смешить людей. Как он сам говорил, если он не слышал «смеха», то думал, что скоро умрёт. Его жизнь буквально зависела от этого. И ему это удалось. Он заставил всех нас смеяться, причём сильно. Последние недели я перечитывала нашу переписку. Смеялась, плакала, потом снова смеялась. Я буду хранить её вечно.

Напомним, 29 октября Мэттью Перри нашли мёртвым в его джакузи. Официальную причину смерти всё ещё не назвали. По предварительным данным, у него остановилось сердце, после чего он утонул.