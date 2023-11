Sony выпустила ролик в честь 10-летия PS4

15 ноября консоли PlayStation 4 исполнилось ровно 10 лет. К 2023 году суммарные продажи устройства перевалили за отметку в 117 млн единиц. Старт продаж PlayStation 4 в России начался только 28 ноября 2013 года.

Компания Sony решила отпраздновать юбилей консоли специальным роликом. В видео показали десятки игр, которые «опередили поколение».

Видео доступно на YouTube-канале Rudeboy Gaming TV 🇨🇦. Права на видео принадлежат Sony.

Каждому тайтлу уделили буквально несколько секунд. Среди них можно заметить Bloodborne, Knack, The Order: 1886, Infamous: Second Son, Batman: Arkham Knight, Until Dawn, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain и ещё множество других отличных игр.

Также недавно стало известно, что продажи консоли PS5 Slim стартуют в России 14 декабря.