Звезда «Друзей» Дэвид Швиммер высказался о смерти Мэттью Перри

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри скончался почти три недели назад. Смерть актёра не оставила равнодушными многих знаменитостей Голливуда, включая бывших коллег Перри по съёмочной площадке.

Теперь о кончине артиста высказался и актёр Дэвид Швиммер — он знаком зрителю по роли Росса Геллера в сериале «Друзья».

Я никогда не забуду твой безупречный юмористический талант. Ты мог взять любой диалог и изменить его так, что в результате получалось нечто настолько оригинальное и смешное, что это до сих пор поражает. И у тебя было огромное сердце. Своей добротой ты делился с нами, и в итоге это позволило нам создать настоящую семью из шести незнакомых людей.

Напомним, 29 октября Мэттью Перри нашли мёртвым в его джакузи. Официальную причину смерти всё ещё не назвали. По предварительным данным, у него остановилось сердце, после чего он утонул.