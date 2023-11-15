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«Голодным играм: Баллада о змеях и певчих» предрекают успешные стартовые сборы в $ 100 млн

«Голодным играм: Баллада о змеях и певчих» предрекают успешные стартовые сборы в $ 100 млн
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17 ноября состоится премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». События ленты развернутся за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет будет посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема.

Аналитики кинорынка уже составили свои прогнозы на основе предпокупок билетов. По данным экспертов, новые «Голодные игры» должны стартовать примерно со $ 100 млн — на уровне недавнего «Капитана Марвел 2». Однако, учитывая бюджет в $ 100 млн, лента имеет все шансы превысить эту цифру, а отбить бюджет картина сможет уже по итогам двух недель проката.

Аналитики считают, что у «Баллады о змеях и певчих птицах» может быть успешный долгосрочный прокат благодаря провальному запуску последнего фильма Marvel и отсутствию серьёзных конкурентов. Кроме того, это первый фильм во франшизе за последние восемь лет, что также может вернуть давних фанатов в кинотеатры.

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