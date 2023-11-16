Звезду новых «Папиных дочек» Полину Денисову преследуют и угрожают расправой

Телеграм-канал Baza сообщил о том, что звезду новых «Папиных дочек» Полину Денисову подвергают угрозам расправы. Актрису начали преследовать ещё в октябре и продолжают до сих пор.

Неизвестные писали на личный аккаунт Денисовой и вымогали деньги, актриса подобное игнорировала. После этого стали поступать угрозы. Злоумышленники говорили, что знают адрес проживания Денисовой.

После неудачных попыток преступники заявили, что от её имени расскажут всем о минировании ГИТИСа и здания ТЦ «Метрополис». Злоумышленники даже звонили отцу и матери актрисы.

Я, Денисова Полина, осознала, что я богиня, и заминировала академию ГИТИС. Там находятся три тротиловые бомбы.

Полина Денисова решила обратиться в полицию. Неизвестных уже ищут.