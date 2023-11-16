Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дочь Брюса Уиллиса показала фото, сделанные до болезни актёра

Дочь Брюса Уиллиса показала фото, сделанные до болезни актёра
Комментарии

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула в своих социальных сетях поделилась парочкой фотографий, на которых можно увидеть культового актёра, ещё не подверженного деменции.

Фото Талула сопроводила тёплыми словами об отце и своей гордости быть его дочерью.

Чёрт, эти фотографии поражают меня. Ты — всё моё чёртово сердце, и я так горжусь тем, что я — твоя Таллула Белль Уиллис.

Фото: Соцсети Талулы Уиллис

Фото: Соцсети Талулы Уиллис

О диагнозе Уиллиса его семья заявила в феврале 2023 года. Врачи сообщили, что у актёра развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Из-за сложной болезни актёр полностью перестал сниматься в кино. Брюс уже не узнаёт свою бывшую жену Деми Мур.

Материалы по теме
Жена Брюса Уиллиса чувствует свою вину из-за деменции актёра
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android