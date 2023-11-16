Дочь Брюса Уиллиса показала фото, сделанные до болезни актёра

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула в своих социальных сетях поделилась парочкой фотографий, на которых можно увидеть культового актёра, ещё не подверженного деменции.

Фото Талула сопроводила тёплыми словами об отце и своей гордости быть его дочерью.

Чёрт, эти фотографии поражают меня. Ты — всё моё чёртово сердце, и я так горжусь тем, что я — твоя Таллула Белль Уиллис.

Фото: Соцсети Талулы Уиллис

Фото: Соцсети Талулы Уиллис

О диагнозе Уиллиса его семья заявила в феврале 2023 года. Врачи сообщили, что у актёра развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Из-за сложной болезни актёр полностью перестал сниматься в кино. Брюс уже не узнаёт свою бывшую жену Деми Мур.