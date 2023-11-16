Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В декабре Assassin's Creed Mirage получит режим «Новая игра+»

В декабре Assassin's Creed Mirage получит режим «Новая игра+»
Комментарии

Ubisoft в социальных сетях объявила, что уже в декабре в Assassin's Creed Mirage появится режим «Новая игра+», с помощью которого можно начать новое прохождение с сохранением всего прогресса.

Ещё авторы призвали ждать режим с перманентной смертью для тех, кто хочет испытать свои силы по максимуму. В этом режиме в случае смерти всю игру придётся начинать с самого начала. Также разработчики обещают поделиться ещё большим количеством новостей через какое-то время.

Assassin's Creed Mirage рассказывает о Басиме — ассассине, появившемся в Assassin's Creed Valhalla. В Mirage уделяется внимание его предыстории и становлению в Братстве.

Assassin's Creed Mirage получила неплохие отзывы геймеров и критиков. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Материалы по теме
Расписание выхода игр в 2024 году
Расписание выхода игр в 2024 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android