Netflix отменил сериалы «Тень и кость» и «Агент Элвис»

Netflix отменил мультсериал «Агент Элвис» про Элвиса Пресли в роли шпиона после первого сезона. Печальная новость есть и для фанатов шоу «Тень и кость» — оно не получит третий сезон.

Сюжет мультсериала посвятили Пресли в роли шпиона. В проекте показали, как культовый музыкант становится королём рок-н-ролла и пытается работать на правительство в роли агента. Шоураннером «Агента Элвиса» выступил Майк Арнольд, а озвучил героя Мэттью Макконахи.

Сериал «Тень и кость» получил два сезона, однако на третий проект продлевать не стали. Шоу рассказывало про девушку-солдата с необычной силой, которая жила во времена, когда сверхъестественные существа питались человеческой плотью.

Проекты были отменены, так как Netflix сопоставляет их рейтинги и затраченные ресурсы на производство.