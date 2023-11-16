Режиссёр «Капитана Марвел 2» назвала критиков фильма расистами и сексистами

Режиссёр фильма «Капитан Марвел 2» Ниа ДаКоста дала интервью изданию Variety, в котором обсудила хейтеров картины. По её словам, среди них очень много расистов и сексистов, а конструктивной критики на деле очень мало.

ДаКоста подчеркнула, что она предпочитает слушать фанатов на «светлой» стороне фандома, а не на тёмной.

Есть группы людей, которые действительно злобны и жестоки. Они расисты, сексисты и гомофобы. И я выбираю сторону света. Это та часть фэндома, которая меня больше всего привлекает.

«Капитан Марвел 2» рассказывает про Кэрол Дэнверс, Мисс Марвел и Монику Рамбо, которые объединяют свои силы против новой опасности. Лента получила прохладный приём как со стороны критиков, так и от зрителей.