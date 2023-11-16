В «Инстаграм»* добавили 20 новых фильтров для фотографий впервые за несколько лет

Издание Mac Rumors сообщило, что для социальной сети «Инстаграм»* вышло крупное обновление, которое призвано предоставить пользователям больше возможностей редактировать свой контент, прежде чем делиться им.

В соцсеть добавили более 20 новых фильтров, с помощью которых можно изменить внешний вид изображений — это произошло впервые за несколько лет.

Вместе с этим в «Инстаграме»* появились пользовательские стикеры. Вдобавок был упрощён интерфейс публикации. Стало проще находить конкретные изображения благодаря улучшенному предварительному просмотру, возможности масштабирования и поиска по ключевым словам.

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистский. Соцсеть «Инстаграм» запрещена в России.