Хавьер Бардем рассматривается на роль Галактуса для «Фантастической четвёрки» — инсайдер

Известный инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что актёр Хавьер Бардем — лучший кандидат Marvel Studios для роли Галактуса в «Фантастической четвёрке». Правда, никаких предложений Бардему пока не поступало.

Более того, Marvel Studios посмотрит на занятность актёра. Если он сможет сняться в «Фантастической четвёрке» и его устроят все условия, то, скорее всего, именно Бардем станет Галактусом.

Вчера издание Deadline сообщило, что на роль Мистера Фантастика будет выбран Педро Паскаль. Если верить слухам, то роль Сьюзан Шторм достанется Ванессе Кирби, а Человека-факела сыграет Джозеф Куинн. Всё это пока не подтверждено.

Режиссёром картины выступит Мэтт Шекман. Премьера ленты ожидается 2 мая 2025 года.