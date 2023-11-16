Генпрокуратуру попросили проверить допустимость использования карты с метро Москвы в CS2

По информации ТАСС, российская Организация развития видеоигровой индустрии (ОРВИ) обратилась в СК РФ и Генпрокуратуру с просьбой дать разрешение на использование образов объектов критической инфраструктуры Москвы на кибертурнире по Counter-Strike 2

Организация хочет, чтобы СК РФ и Генпрокуратура оценили законность моделирования теракта на карте «Киберспортивная», которая копирует московское метро. Представители ОРВИ считают, что в условиях возросшей террористической угрозы недопустимо транслировать для молодёжи контент, позволяющий взять на себя роль террориста.

На прошедших выходных, 11 и 12 ноября 2023 года, в Москве на Южном речном вокзале прошёл турнир «Большая киберспортивная лига» по видеоигре Counter-Strike 2. Так, у игроков появилась возможность взорвать виртуальную станцию «Киберспортивная», которая обладает всеми атрибутами московского транспорта. В связи с изложенным просим вас дать указание провести проверку мероприятия в целях установления возможного нарушения законодательства при подобном использовании образов объектов критической инфраструктуры Москвы.

Ответа от СК или Генпрокуратуры пока не последовало.