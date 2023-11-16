Появились первые детали новогоднего спецэпизода новых «Папиных дочек»

Онлайн-кинотеатр Start и телеканал СТС объявили о производстве специального новогоднего эпизода сериала «Папины дочки. Новые». Он должен выйти до конца 2023 года в онлайн-сервисах и на ТВ.

Спецвыпуск получил название «Папины дочки. Новогодние» и расскажет о том, как Веник отказывается лететь с семьёй на Мальдивы и вместо этого везёт Тамару и Машу в подмосковный комплекс с пятизвёздочным отелем и горнолыжной трассой. Продолжительность серии пока неизвестна.

Премьера новых «Папиных дочек» состоялась 18 сентября. Первый сезон шоу уже завершился. Он получил преимущественно положительные оценки от критиков и обычных зрителей. Второй сезон уже в разработке — съёмки стартовали на следующий день после премьеры.