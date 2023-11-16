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На Netflix вышла первая половина шестого сезона сериала «Корона»

На Netflix вышла первая половина шестого сезона сериала «Корона»
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16 ноября на Netflix состоялась премьера шестого и финального сезона сериала «Корона». Для просмотра доступны первые четыре серии с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой — остальные шесть эпизодов выйдут через месяц, 14 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Шестой сезон сериала «Корона» рассказывает о правлении Елизаветы II в XXI веке. К главной роли вернётся Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в фильмах по «Гарри Поттеру». Ранее известную правительницу в других эпохах играли и другие актрисы: Клэр Фой и Оливия Колман («Убийство па пляже»).

Критики тем временем уже посмотрели все четыре серии и выпустили в основном нейтральные обзоры. Журналисты хвалят актёрскую игру и атмосферу сериала, однако в сюжетном плане новый сезон не привносит ничего нового в историю королевы Англии, посчитали в прессе.

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