На Netflix вышла первая половина шестого сезона сериала «Корона»

16 ноября на Netflix состоялась премьера шестого и финального сезона сериала «Корона». Для просмотра доступны первые четыре серии с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой — остальные шесть эпизодов выйдут через месяц, 14 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Шестой сезон сериала «Корона» рассказывает о правлении Елизаветы II в XXI веке. К главной роли вернётся Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в фильмах по «Гарри Поттеру». Ранее известную правительницу в других эпохах играли и другие актрисы: Клэр Фой и Оливия Колман («Убийство па пляже»).

Критики тем временем уже посмотрели все четыре серии и выпустили в основном нейтральные обзоры. Журналисты хвалят актёрскую игру и атмосферу сериала, однако в сюжетном плане новый сезон не привносит ничего нового в историю королевы Англии, посчитали в прессе.