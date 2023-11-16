Новое поколение зарядок для смартфонов появится в продаже в 2023 году

По информации организации Wireless Power Consortium, первые беспроводные зарядные устройства нового поколения, поддерживающие стандарт Qi2, будут выпущены уже в этом году.

Анонсированная ранее в этом году Qi2 — это технология зарядки Qi нового поколения, которая включает в себя магнитный профиль мощности. Устройства Qi2 будут работать подобно функции MagSafe от Apple, используя магниты для выравнивания крепления и ускорения зарядки.

Уточняется, что в данный момент проходит тестирование технологии более чем на 100 различных девайсах. Почти все тесты проходят успешно, а зарядные устройства показывают себя хорошо.

Примечательно, что iPhone 15 – первый смартфон Apple, поддерживающий новый стандарт Qi2.