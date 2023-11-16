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В Роскачестве объяснили, чем опасен «спящий режим» для компьютеров и ноутбуков

В Роскачестве объяснили, чем опасен «спящий режим» для компьютеров и ноутбуков
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Эксперты Роскачества рассказали, чем на самом деле опасен «спящий режим» для компьютеров и ноутбуков. Об этом они сообщили изданию «Московский Комсомолец Тула».

Так, «спящий режим» сказывается на сроке службы аккумулятора и SSD жёсткого диска. Если ноутбук необходимо на какое-то недолгое время оставить в работе, лучше включить режим гибернации. Эта функция экономит энергию устройства, и в случае отключения электричества работа пользователя будет сохранена.

Лучшим вариантом для любой техники будет именно выключение устройства. Режим сна можно использовать, если пользователь отошёл на обед или собрание, но не более того, считают эксперты. Они также посоветовали не оставлять технику в «спящем режиме» в незнакомых местах — хакеры могут войти в ноутбук и посмотреть сохранённые данные, чтобы использовать их в своих целях.

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