Издатель GTA 6: долгие игры должны стоить дороже коротких

Глава издательства Take-Two, владеющего в том числе Rockstar Games, Штраус Зельник заявил, что ценообразование игр должно отталкиваться от количества часов, которое геймер может провести в том или ином проекте. По мнению топ-менеджера, сейчас многие тайтлы в игровой индустрии предлагают огромное количество часов веселья за базовые $ 60 — $ 70.

Зельник сравнил стоимость игр с теоретическими часами обычного человека, например, в GTA, где пользователь может провести десятки или сотни часов с другими медиа.

С точки зрения ценообразования на любую развлекательную собственность алгоритм представляется мне таким: стоимость ожидаемого использования развлечения, то есть почасовая стоимость, умноженная на количество ожидаемых часов, плюс конечная стоимость продукта. По этим стандартам цены на наши игры по-прежнему очень и очень низкие, потому что мы предлагаем многочасовой игровой опыт.

Несмотря на громкое заявление, Зельник признал, что у игровой индустрии всё же нет реальной власти по изменению ценников на основе теоретических часов.