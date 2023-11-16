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Утекли дизайн и характеристики мощного смартфона Redmi Note 13R Pro

Утекли дизайн и характеристики мощного смартфона Redmi Note 13R Pro
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Крупнейший китайский оператор связи China Telecom раньше времени опубликовал данные о смартфоне Redmi Note 13R Pro. На сайте компании появились первые фотографии гаджета и характеристики, а также цена — от 1999 юаней (около 25 000 рублей).

Так, Note 13R Pro получит 6,67-дюймовый экран с разрешением 2400X1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти, а также батарею объёмом 5000 мА/ч. Гаджет будет поставляться с предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14, а также разъёмом 3,5 мм для наушников.

Что касается камер, то основной модуль получит датчики на 108 и 2 Мп, фронтальная — датчик на 16 Мп. Redmi Note 13R Pro выйдет в трёх цветах: светло-золотистом, чёрном и синем.

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