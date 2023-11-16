Чаты, фото и видео в WhatsApp больше не будут храниться бесплатно

Создатели WhatsApp объявили в своём официальном блоге, что пользователи мессенджера на Android потеряют возможность бесплатно хранить резервные копии чатов на «Google Диске». В бета-версии мессенджера изменения вступят в силу в декабре, а для всех остальных — в первой половине 2024 года.

В компании уточнили, что резервное копирование переписок, фото и видео в WhatsApp продолжит работать с учётом свободного места на «Google Диске» пользователя. Для обладателей бесплатного тарифа сервис предусматривает только 15 ГБ данных.

Из-за этого некоторым пользователям мессенджера придётся докупать дополнительное место в облачном хранилище или удалять ненужные данные. Отдельно отмечается, что стирание данных в WhatsApp приведёт к их удалению и из резервной копии на «Google Диске».