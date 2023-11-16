Владельцы MacBook массово жалуются на поломку экрана ноутбука из-за пыли

В последнее время владельцы MacBook начали массово жаловаться на поломку экрана ноутбука. На дисплее появляется множество фиолетовых линий, которые препятствуют нормальному использованию устройства.

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Эксперты считают, что это связано с попадающей на гибкий кабель экрана пылью. Специалисты даже присвоили проблеме отдельное название — Dustgate. Представитель сервисных центров NotebookNerds Стефан Штейнс заявил, что владельцы MacBook обращаются к ним с подобным недугом каждую неделю.

Суть Dustgate заключается в том, что в месте шарнира между экраном и клавиатурой есть небольшой зазор, в который проникает пыль и грязь. Это приводит к тому, что при открытии и закрытии крышки ноутбука частицы мусора повреждают шлейф, соединяющий дисплей с корпусом. Проблеме подвержены все модели MacBook Pro, выпущенные в период с 2016 по 2020 год.

При этом ремонт ноутбука крайне сложный и дорогостоящий. При попытке заменить кабель есть риск поломки экрана, поэтому многие клиенты предпочитают сразу менять дисплей — стоимость данной услуги обойдётся дороже $ 625 (~ 55 тыс. рублей).