Москва под «угрозой» пожара: в Okko вышла новая серия «Волшебного участка»

Состоялась премьера второго эпизода сериала «Волшебный участок»: его уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В прошлом эпизоде зрители познакомились с главным героем — Алексеем, которому суждено стать избранным.

Второй эпизод продолжает показывать мир «Волшебного участка». Пока вокруг протагониста плетутся интриги, ему предстоит спасти Москву: в городе орудует пироман Горыныч, грозящий опять сжечь город дотла.

Следующий эпизод сериала выйдет через неделю, 23 ноября, а всего ожидается восемь серий — последняя выйдет в канун Нового года. В «Волшебном участке» снялись известные актёры: главная роль досталась Николаю Наумову, а также в шоу появляются такие звёзды, как Павел Деревянко, Филипп Янковский, Илья Соболев.

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