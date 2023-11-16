Число контента в онлайн-сервисах России превысило показатели до ухода голливудских студий

Издание РБК сообщило, число фильмов и сериалов в каталогах российских онлайн-кинотеатров превысило показатели, которые были зафиксированы до ухода голливудских студий. Данные журналистам предоставило аналитическое агентство TelecomDaily.

Связано это с тем, что онлайн-кинотеатры смогли увеличить свои библиотеки за счёт покупки контента из Турции, Индии, Южной Кореи и Латинской Америки. Если с января 2022 по январь 2023 года число фильмов и сериалов в сервисах уменьшилось с 31,8 тыс. до 29,7 тыс., то по состоянию на 1 ноября 2023 года оно составило 31,9 тыс.

Также отмечается, что отечественные платформы увеличили количество контента за счёт программ и шоу, которые снимаются без сценария (non-scripted). Они сравнительно дешёвые в производстве и снимаются гораздо быстрее художественных проектов.

Аналитики добавили, что доля российского кино, включая советские фильмы, в зависимости от онлайн-кинотеатра сейчас плавает в районе от 25 до 30%.