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Вышел дублированный трейлер фильма «Контроль» с Кевином Спейси — премьера 14 декабря

Вышел дублированный трейлер фильма «Контроль» с Кевином Спейси — премьера 14 декабря
Аудио-версия:
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16 ноября вышел дублированный трейлер фильма «Контроль» с Кевином Спейси. Премьера триллера в российских кинотеатрах состоится 14 декабря 2023 года.

Видео доступно на YouTube-канале Planeta Inform. Права на видео принадлежат TriCoast Worldwide.

Сюжет фильма расскажет о героине Стелле, блестящем политике, которая крутит роман с премьер-министром страны. Однако она не догадывалась, что всё это время за ней следил таинственный незнакомец, долгое время вынашивавший коварный план на её счёт.

Это первый проект Кевина Спейси после судебного процесса в Лондоне, в ходе которого с актёра были сняты все обвинения. Режиссёром ленты выступил Джин Фолэйз («Добро пожаловать в Чистилище», «За гранью времени»).

Также в актёрский состав вошли Лорен Меткалф, Марк Хамптон, Наташа Кембалл, Эр Фаррелл, Аарон Либёрд и другие.

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