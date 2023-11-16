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Microsoft выпустила приложение Windows App для удалённого доступа к ПК

Microsoft выпустила приложение Windows App для удалённого доступа к ПК
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16 ноября Microsoft выпустила приложение Windows App для устройств на Windows, macOS, iOS и других платформах. В компании отметили, что с его помощью пользователи смогут удалённо подключаться к Windows 365, виртуальному рабочему столу Azure или Microsoft Dev Box.

Интерфейс приложения

Интерфейс приложения

Фото: Microsoft

По словам корпорации, Windows App представляет собой универсальное место для управления всеми подключёнными устройствами и приложениями. Интерфейс программы выглядит достаточно интуитивным и ненагруженным, поэтому с ним разберётся даже неподготовленный пользователь.

Скачать предварительную версию Windows App можно в цифровом магазине Microsoft Store, а также в программе Apple TestFlight. Когда программа станет доступна для абсолютно всех пользователей, неизвестно.

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