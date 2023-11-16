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Вышел трейлер комедии «Кто угодно, кроме тебя» со звездой «Эйфории» Сидни Суини

Вышел трейлер комедии «Кто угодно, кроме тебя» со звездой «Эйфории» Сидни Суини
Аудио-версия:
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Sony Pictures представила полноценный трейлер романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя». Премьера фильма состоится уже 21 декабря в кинотеатрах по всему миру.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

Сюжет расскажет о двух молодых людях, которые изначально выглядят идеальной парой, однако после первого свидания происходит нечто, что охлаждает их пылкое влечение друг к другу. Всё меняется, когда они решают притвориться парой на свадьбе своих знакомых в Австралии. Картина вольно адаптирует пьесу «Много шума из ничего» Уильяма Шекспира.

Главные роли в фильме сыграли Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик») и Сидни Суини («Эйфория»). Режиссёром ленты выступил Уилл Глюк («Секс по дружбе», «Кролик Питер»).

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