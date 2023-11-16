Disney работает над мультфильмом «Холодное сердце 4» — ещё до премьеры третьей части

16 ноября глава Disney Боб Айгер принял участие в шоу Good Morning America. В ходе разговора с ведущими руководитель заявил, что компания уже работает над мультфильмом «Холодное сердце 4».

Что ж, я раскрою вам небольшой сюрприз, Майкл. Мы работаем над мультфильмом «Холодное сердце 3», однако в разработке также находится и «Холодное сердце 4».

В производстве проектов принимает участие создательница двух предыдущих частей Дженн Ли. К сожалению, дополнительными подробностями Боб Айгер не поделился. На данный момент остаются неизвестными как подробности сюжета, так и примерные сроки выхода.

Помимо этого, Disney также активно работает над «Историей игрушек 5» и «Зверополисом 2». Официально об этом компания объявила в начале февраля этого года.