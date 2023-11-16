16 ноября генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил изданию ТАСС, что в России снимут ремейк «Семи самураев» Акиры Куросавы. Начало съёмочного процесса запланировано на весну 2024 года.

Действие происходит в Гражданскую войну. Из семи главных героев двое — это современные российские актёры, кастинг ещё не утверждён, и пятеро — это великие советские актёры в лучшей своей возрастной фазе.

Две главные роли достанутся современным российским актёрам (одним из них может стать Милош Бикович), а ещё пять исполнят молодые цифровые копии великих советских артистов. Эрнст отметил, что съёмки ленты могут занять год.

Культовая картина «Семь самураев» Акиры Куросавы вышла в далёком 1954 году и стала классикой японского кинематографа. За основу режиссёр Акира Куросава взял историю о том, как несколько ронинов помогли местным крестьянам отбиться от нападения разбойников.