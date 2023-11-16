Утекли скриншоты и геймплей Distortion — большой RPG от российских разработчиков

15 ноября в телеграм-канале «Упрямые» появился геймплей из закрытой преальфы Distortion — большой RPG от российских разработчиков. В ролике можно увидеть несколько локаций, противников и демонстрацию работы боевой системы.

Помимо этого, недавно создатели тайтла из студии Game Art Pioneers поделились новым пресс-релизом. Он содержит короткие свежие ролики и скриншоты. К примеру, на одном из них показана часть карты игрового мира.

Действия Distortion развернутся на планете Хлоя-Ахея, куда за несколько сотен лет до основных событий тайтла прибыли колонисты из Солнечной системы. Идея проекта заключается в объединении и взаимной поддержке перед общей угрозой. Авторы планируют реализовать элементы высокобюджетных RPG, а также обещают несколько главных героев.

Скриншоты

Фото: Game Art Pioneers

Фото: Game Art Pioneers

Фото: Game Art Pioneers

Фото: Game Art Pioneers

Фото: Game Art Pioneers

Впервые об Distortion стало известно в августе 2022 года. Ожидается, что Distortion выйдет в раннем доступе в 2025 году на ПК и консолях. После выхода вселенную хотят развивать не только в играх, но и в других форматах.