Oppo Find X7 признали самым мощным смартфоном в мире

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16 ноября в Сети появились тесты производительности будущего флагмана Oppo Find X7. В бенчмарке AnTuTu устройство набрало 2,27 млн баллов, тем самым став самым мощным смартфоном в мире. Ранее рекорд принадлежал Nubia Red Magic 8 PRO+ с 1,63 млн баллов.

Фото: AnTuTu

AnTuTu присвоил процессору гаджета 521 тыс. баллов, графическому процессору — на 911 тыс., а памяти и работе пользовательского интерфейса — 471 и 365 тыс. баллов соответственно. Производитель оснастит Find X7 дисплеем с частотой обновления 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 9300, 16 ГБ оперативной памяти нового типа LPDDR5T и хранилищем на 1 ТБ.

В тестах от Geekbench гаджет набрал 2,13 тыс. баллов в одноядерном и 7,11 тыс. баллов в многоядерном режиме соответственно. Устройство будет работать на Android 14 с предустановленной оболочкой ColorOS 14.

Дата презентации смартфонов серии Find X7 и их выход на рынок пока не раскрываются.